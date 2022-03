Hofer Frauentage starten Aktion zu "Equal Pay Day"

Unter dem Motto "Ach, macht doch was Ihr wollt – aber schaut, dass Ihr gut versorgt seid" startet der Hofer Club des internationalen Frauenserviceclubs Soroptimist International (SI) eine Aktionswoche zum "Equal Pay Day".

Hofer Frauentage machen auf Ungleichbezahlung aufmerksam

Dieser internationale Aktionstag macht auf die Lücke in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Das Hofer Frauennetzwerk veröffentlicht auf seiner Facebookseite während der Aktionswoche täglich Informationen und Tipps rund um gerechtere Bezahlung und finanzielle Absicherung von Frauen.

Diese Infos sind angepasst auf die unterschiedlichen Lebensmodelle von Frauen – zum Beispiel in Voll- oder Teilzeit, mit oder ohne Kinder, so Claudia Plaum Vizepräsidentin des Hofer SI-Clubs im BR-Gespräch. Die Social-Media-Aktionswoche "Ach, macht doch was Ihr wollt" ist Teil der Hofer Frauentage. Bis Ende März bieten zahlreiche Hofer Frauen-Organisationen vielfältige Angebote von Politik über Gesundheit bis zu Theater und Kino.