Hofer Filmtage starten: Premieren auch im Wohnzimmersessel

Starke Sehnsüchte, Familien, Frauen, Jugend und schräges Kino: Unter den verschiedensten Kategorien bilden die Hofer Filmtage das pralle Leben ab. Und eine starke Rubrik im Programm sind auch die politischen Filme. Ganz bewusst hat Festivalleiter Thorsten Schaumann zur Eröffnung heute Abend (20. Oktober 2020) den Film "Und morgen die ganze Welt" ausgewählt. In der Geschichte über eine engagierte Jura-Studentin geht Regisseurin Julia von Heinz der Frage nach, wie weit man im Kampf gegen Rechtsextremismus gehen kann. Für Thorsten Schaumann ist das "großes, starkes Kino, das zum Denken anregt und immer als Unterhaltung verpackt".

Hof als Sprungbrett für Oscar-Gewinner

Die 44-jährige Julia von Heinz hat wie viele andere deutsche Regisseurinnen und Regisseure in Hof ihre Karriere gestartet. 2008 gab sie hier ihr Debüt. Die Hofer Filmtage gelten nach der Berlinale als wichtigstes deutsches Festival und vor allem als Plattform für junge Talente. So feierte zum Beispiel die Erfolgskomödie "Männer" von Doris Dörrie hier ihre Premiere. Und auch die beiden Oscar-Preisträger Caroline Link und Florian Henckel von Donnersmarck präsentierten ihre Erstlingswerke dem Hofer Publikum.

Online-Tickets statt legendärem Kartencontainer

Welche Stars dieses Jahr in Hof live zu erleben sind, ist coronabedingt ebenso unklar wie die Zahl der Besucher. "Die Gesundheit steht an erster Stelle", betont Festivalleiter Thorsten Schaumann. Er hat mit dem Filmtage-Team ein umfangreiches Corona-Konzept entwickelt. So fehlt der legendäre Kartencontainer in der Fußgängerzone mit den langen Warteschlangen. Stattdessen gibt es die Tickets erstmals in der 54-jährigen Festivalgeschichte nur online.

Filme auch in der Freiheitshalle

Zusätzlich zu den Kinos wurde der Festsaal der Freiheitshalle und Räumen der "Hofer Bürgergesellschaft" angemietet. Und jeder kann dank der Online-Plattform "HoF-OnDemand" die Festivalfilme auch direkt im eigenen Wohnzimmer anschauen – ab 4,50 Euro pro Premiere. Da steckt für Festivalleiter Schaumann in der Krise auch eine Chance, den, da die Festivalfilme so in ganz Deutschland abgerufen werden können, könnte sich Hof auch neue Zuschauer erschließen.

Ersatz für Partys und Empfänge

Die Hofer Filmtage sind seit 54 Jahren auch bekannt für die Partys und Empfänge, bei den sich die deutsche Filmbranche mit dem Kinopublikum trifft. Alle Events wurden gestrichen, doch das ganz spezielle Hofer Festival-Flair soll auch 2020 nicht fehlen.

"Wir sind das erste Festival mit eigener Late-Night-Talk-Show. Unter den Namen 'GastHoF' jeden Abend ab 23 Uhr. Mit Gesprächen über Film, die Hofer Filmtage, das Leben und alles, was Spaß macht." Thorsten Schaumann, Festivalleiter

Live dabei sein und kostenlos mitdiskutieren

Zu erleben ist die Late-Night-Show über die Internet-Seite der Filmtage. In einem kleinen Studio neben den Kinos wurde extra der so genannte "GastHoF" mit rustikalem Eichenmöbel-Charme eingerichtet. Dort werden jeden Abend neue Gäste erwartet. Und fürs Publikum ist das Zuschalten und Mitdiskutieren kostenlos.