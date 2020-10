Hofer Filmtage: Erstmals gibt es Online-Tickets

Die 54. Internationalen Hofer Filmtage werfen ihre Schatten voraus: Seit Freitag gibt es den druckfrischen Film-Katalog in den Hofer Buchhandlungen für das renommierte Festival, das am Dienstag, 20. Oktober startet. Auch auf der Internet-Seite des Film-Festivals wird die Übersicht über die 125 Filme freigeschaltet.

Tickets gibt es online – Filme werden auch im Netz gezeigt

Und am Sonntag, 18. Oktober, startet der Ticket-Verkauf. Erstmals in der über 50-jährigen Festival-Geschichte gibt es die Eintrittskarten für alle Filme nicht im legendären Kartencontainer in der Fußgängerzone, sondern nur im Online-Vorverkauf. Coronabedingt finden die Vorführungen in den Hofer Kinos und auch online statt – denn in den Kinos ist wegen der Hygiene-Vorschriften wesentlich weniger Platz. Dank der Online-Freischaltung kann man die deutschsprachige Uraufführungen von 125 Spiel- und Dokumentarfilmen, die Festivalleiter Thorsten Schaumann mit seinem Team ausgewählt hat, auch im privaten Wohnzimmer miterleben.

"Und morgen die Welt" gibt Startschuss für Hofer Filmtage

Die "HoF On Demand-Tickets" gibt es ab 4,50 Euro pro Aufführung, der Eintritt in die Kinos kostet sieben Euro. Eröffnet werden die 54. Internationalen Hofer Filmtage am Dienstag, 20. Oktober, mit dem Film "Und morgen die ganze Welt". Regisseurin Julia von Heinz erzählt darin vom Kampf einer Jura-Studentin gegen Rechtsextreme. Das Festival findet bis Sonntag, 25. Oktober, statt.