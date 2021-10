Hofer Filmtage - eine Stadt wird zum Kino-Mekka

Licht aus, Vorhang auf: Die 55. Internationalen Hofer Filmtage eröffnen am Dienstagabend mit der Komödie „Das schwarze Quadrat“, dem Debütfilm von Peter Meister.

Eine Retrospektive als Hommage an einen großen Darsteller

Traditionell gibt es im Rahmen der Internationalen Hofer Filmtage auch eine Retrospektive. Sie ist in diesem Jahr eine Hommage an den Schauspieler Joachim Król, einen der versiertesten und bekanntesten deutschen Darsteller. Auch er ist dem kleinen, aber feinen Filmfestival in Oberfranken sehr verbunden – und das schon seit Jahrzehnten. Im Programm des Festivals läuft eine Reihe von Filmen, in denen Król mitgewirkt hat. Der Schauspieler hat die Auswahl dieser Filme selbst übernommen.

Breites Spektrum an Filmkunst

Beim diesjährigen Festival laufen 120 Filme, davon 69 Langfilme und 51 Kurzfilme. Viele davon feiern in Hof mindestens ihre Deutschland-, mancher Streifen sogar seine Weltpremiere. Nicht umsonst gilt Hof seit vielen Jahren als Kaderschmiede des deutschen Films. Bekannte Filmemacherinnen wie Doris Dörrie oder Caroline Link haben nicht nur ihre ersten Werke in Hof gezeigt und kommen auch heute noch regelmäßig mit neuen Produktionen nach Hof; die beiden haben sogar jahrelang beim Festival mitgearbeitet. Auch Sönke Wortmann, Detlev Buck oder Tom Tykwer haben in Hof viele ihrer Filme erstmals vor einem großen Publikum gezeigt.

Strenge Corona-Auflagen

Die Internationalen Hofer Filmtage werden auch in diesem Jahr als duales Festival stattfinden: Jeder Film wird bis zu drei Mal in den Kinosälen gezeigt, in denen etwa jeder zweite Platz belegt werden darf. Darüber hinaus ist der Großteil der Filme digital von zu Hause abrufbar. Über das Angebot "plus7streamdays" können die meisten Festivalbeiträge bis zum 7. November im Internet abgerufen werden. Auch 2020 gab es eine Online-Aktion der Hofer Filmtage. Darüber hinaus wehrten sich die Filmtage gegen eine Aussage eines Arztes der sagte, die Veranstaltung sei ein Superspreader-Event gewesen.

Filmpreis der Stadt Hof - seit 35 Jahren eine große Ehre

Viele namhafte Kinoschaffende haben ihn bereits erhalten – den Filmpreis der Stadt Hof. Er wird seit 1986 im Rahmen der Internationalen Hofer Filmtage an eine(n) Filmschaffende(n) vergeben, der oder die sich besonders um den deutschen Film verdient gemacht hat. Die Liste der Preisträger liest sich wie ein "Who is who" der Kinobranche. Von Bernd Eichinger, Wim Wenders, Doris Dörrie, Caroline Link, Detlev Buck, Sönke Wortmann bis hin zum Redaktionsteam des BR-Kinomagazins "Kino Kino": Sie alle haben vom jeweils amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Hof den Preis überreicht bekommen.

10.000 Euro für den besten Film

Ebenfalls sehr begehrt: der Förderpreis "Neues Deutsches Kino". Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für den besten Film wird gestiftet vom Bayerischen Rundfunk, Bavaria Film und DZ Bank. Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Nachwuchspreisen in Deutschland und wird üblicherweise zwei Mal im Jahr vergeben: auf dem Filmfest München und in Hof. Auf den Hofer Filmtagen wird der beste deutsche Nachwuchsfilm ausgezeichnet, der im Programm der Veranstaltung gezeigt wird.

Daneben werden unter anderem noch der "Preis für das beste Szenenbild" und der "Granit", der Hofer Dokumentarfilmpreis, vergeben.

Kein Festival ohne Ehrenamtliche

Auch die 55. Internationalen Hofer Filmtage funktionieren nur mit der Hilfe von mehr als 120 ehrenamtlichen Helfern. Diese sorgen vor allem hinter den Kulissen dafür , dass während der sechs Festivaltage alles reibungslos funktioniert. Sie kümmern sich darum, dass die Filmschaffenden aus dem In- und Ausland ein Hotelzimmer bekommen und betreuen Gäste und Journalisten während ihres Aufenthalts. Andere erledigen Fahrdienste oder verkaufen die Kinotickets.

Filmtage-Ausstellung im Museum

Wer noch tiefer in die Historie der Internationalen Hofer Filmtage eintauchen will, kann dies in einer Sonderschau im Museum Bayerisches Vogtland in Hof tun. Noch bis zum 17. November 2021 läuft dort eine Ausstellung, in der vor allem der menschliche Aspekt des Festivals im Mittelpunkt steht. Texte, Fotos und Videobeiträge sowie authentische Exponate und Dokumente veranschaulichen, was das besondere Flair des Filmfestivals ausmacht – und warum die Hofer Filmtage bis heute prima ohne den berühmten Roten Teppich auskommen.