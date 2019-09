Hofer Filmtage: "Baumbacher Syndrome" als Eröffnungsfilm

Noch läuft zwar die Auswahl für die Hofer Filmtage – aber die wichtigste Entscheidung hat Festivalleiter Thorsten Schaumann jetzt bekannt gegeben: Eröffnet wird das renommierte Festival am 22. Oktober mit der Uraufführung des Films "Baumbacher Syndrome" des 27-jährigen deutschen Regisseurs Gregory Kirchhoff.

Ausbruch aus Kabinett der Eitelkeiten

Die Hauptrolle spielt Tobias Moretti. In dem Film geht es um einen international bekannten Fernseh-Moderator, der eines Tages mit veränderter Stimme aufwacht und sich deshalb vor der Öffentlichkeit versteckt. "Gregory Kirchhoffs 'Baumbacher Syndrome' erzwingt den Ausbruch aus einem Kabinett der Eitelkeiten. Das ist witzig, feinfühlig und immer überraschend in fantastischer Besetzung. Ich freue mich auf einen tollen Auftakt für sechs gemeinsame Erlebnistage im Kino", erklärt Thorsten Schaumann, Künstlerischer Leiter der Internationalen Hofer Filmtage in einer Pressemitteilung.

Uraufführung von rund 140 Filmen

Neben Tobias Moretti spielen auch die Nachwuchstalente Lenz Moretti und Elit Iscan, die auch zur Premiere in Hof erwartet werden. Bei den 53. Auflage werden von 22. bis 27. Oktober in Hof rund 140 Spiel – und Dokumentarfilme in Hof ihre Uraufführungen erleben. Dazu haben Filmemacher aus der ganzen Welt rund 2.000 Filme eingereicht. Die begehrten Dauerkarten werden am Sonntag, 29. September, um 11.30 Uhr in Hof verkauft.