Hofer Filmpreis für Max Riemelt

Ausgezeichnet mit dem Filmpreis der Stadt Hof reiht sich der 35 Jahre alte Riemelt nun ein in eine Gruppe von Filmschaffenden wie Doris Dörrie, Dominik Graf, Wim Wenders oder Caroline Link, die sich um das Hofer Festival und den neuen deutschen Film besonders verdient gemacht haben.

„Das ist eine wahnsinnige Ehre, weil Hof so eine geschichtsträchtige Stadt ist was den Film angeht. Hier gelang mir mit dem Film „Napola“ ja praktisch der Durchbruch.“ Max Riemelt, Schauspieler

Max Riemelt feierte seit 2004 nach „Napola“ von Regisseur Dennis Gansel in Hof mit weiteren Filmen Erfolge - wie etwa "13 Semester", "Playoff" oder "Der deutsche Freund". Riemelt ist auch international gefragt - zum Beispiel in "Berlin Syndrome" oder in Serien wie "Sense8" oder "World on fire". Aktuell steht er für den Kinderkinofilm "Die Pfererkörner und der Schatz der Tiefsee" vor der Kamera und ist demnächst in dem nächsten Dresden-Tatort "Die Zeit ist gekommen" zu sehen.

Premiere für neuen Film

Gleich nach der Verleihung des Filmpreises konnte das Hofer Publikum die Deutschland-Premiere des Dramas „Kopfplatzen“ von Regisseur Savas Ceviz erleben – Riemelt spielt darin einen jungen Architekten, der gegen seine pädophilen Neigungen ankämpft. „Es ist eine Wertschätzung, dass wir mit diesem Tabu-Thema nach Hof eingeladen wurden“, betonte Riemelt.

Der renommierte „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ von Bavaria Film, DZ-Bank und BR ging im Rahmen der 53. Internationalen Hofer Filmtage an den Regisseur Sven O.Hill für seine Komödie „Coup“.