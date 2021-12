Hofer AfD-Politiker fehlt häufig im Stadtrat: Ordnungsgeld droht

Die Stadt Hof prüft, ob sie gegen den AfD-Stadtrat David Heimerl ein Ordnungsgeld von bis zu 250 Euro verhängt. Denn der AfD-Politiker hat seit seinem Amtsantritt im Mai 2020 bei fast der Hälfte der Sitzungen gefehlt, zum Teil unentschuldigt. Insgesamt ginge es um 20 Voll- und Ausschuss-Sitzungen, so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) auf BR-Anfrage. Eine Stellungnahme des AfD-Politikers steht noch aus. Bei weiterem grundlosen Fehlen sei auch der Entzug des Stadtratsmandats möglich, hieß es aus dem Rathaus.

"Wenn es keine Besserung gibt, kann der Stadtrat einem fehlenden Mitglied auch den Verlust des Amts aussprechen." Hofs Oberbürgermeisterin Döhla (SPD)

Rund 400 Euro Entschädigung im Monat für Ehrenamt

Das Hofer Ratsgremium will sich in der Sitzung am Abend kurzfristig mit dem Fall beschäftigen. Ob dabei eine Entscheidung getroffen wird, ist noch unklar. Laut Gemeindeordnung sind die gewählten Stadtratsmitglieder zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Für dieses Ehrenamt gibt es auch eine Entschädigung, die Höhe legen die Kommunen jeweils selbst fest. In Hof sind es rund 380 Euro monatlich, plus eine Sachkosten-Pauschale von 7,50 Euro im Monat. Zusätzlich gibt es für die Teilnahme pro Sitzung rund 40 Euro.

AfD-Politiker reagiert nicht auf Schreiben aus dem Rathaus

Die Stadt habe bereits im September den AfD-Politiker Heimerl angeschrieben und auf seine Verpflichtung für das Ehrenamt hingewiesen. Doch reagiert habe er nicht. David Heimerl ist momentan kaum zu erreichen. Seine Handynummer ist laut Ansage nicht mehr vergeben. Auf Anfragen des BR per Mail oder über seine Facebook-Seite hat er bislang nicht geantwortet.

AfD-Bundesvorstand will Parteiausschluss von Heimerl

Auf seiner Facebookseite stellt sich Heimerl als Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Hochfranken vor. Doch dieses Amt bekleidet er schon länger nicht mehr. Im Gegenteil: Ihm droht sogar der Parteiausschluss. Ein entsprechendes Verfahren hat der AfD-Bundesvorstand im August beantragt – gegen David Heimerl und gegen Christian Engel, seinen früheren Vertreter im Kreisvorstand. Noch sei darüber nicht entschieden, teilte die AfD-Pressestelle dem auf BR-Anfrage mit. Zu den Gründen der Ausschlussverfahrens wollte sich der Pressesprecher der AfD-Bundesgeschäftsstelle nicht äußern.

Ungereimtheiten bei Vorstandswahl

Nach BR-Informationen könnte es mit dem Verhalten Heimerls im Frühjahr bei seiner Wahl zum Kreisvorstand zusammenhängen. Damals hatte er überraschend gegen den bisherigen Kreisvorsitzenden Gerd Kögler aus dem Landkreis Wunsiedel gewonnen. Kögler sprach damals von einem "Riss" in der AfD Hochfranken und warf David Heimerl eine Nähe zu Björn Höcke und zum inzwischen formell aufgelösten rechtsextremen "Flügel" der AfD vor. Heimerl wies damals diese Vorwürfe zurück.

AfD-Hochfranken hat sich aufgespalten

Vor wenigen Wochen ist der AfD-Kreisverband Hochfranken endgültig auseinandergebrochen. Stattdessen gibt es nun einen Kreisverband für die Region Hof und einen für den Landkreis Wunsiedel. Allerdings ist der Wunsiedler Kreisverband momentan noch ohne Vorstand. "Eine Vorstandswahl ist für Januar vorgesehen", sagt der langjährige Hochfranken-Vorsitzende und Bundestagskandidat Gerd Kögler auf BR-Anfrage. Ob er dann wieder für einen Vorstandsposten antritt, lässt Kögler noch offen: "Das hängt von den Personen ab, die sonst noch antreten und von deren Positionen."

Heimerl fiel Nazigegnern in der Region auf

Heimerl ist in Oberfranken kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres war er in einem auffälligen T-Shirt bei einem Fest der AfD erschienen. Auf diesem stand damals "White lives matter", also "Weiße Leben zählen" – offenbar eine Provokation an die antirassistische "Black lives Matter"-Bewegung, die nach dem Mord durch einen weißen US-Polizeibeamten an dem schwarzen George Floyd weltweit bekannt wurde. Nazigegner aus Oberfranken fanden es "bemerkenswert, dass ein T-Shirt eines rechtsextremen Versands beim AfD-Sommerfest offen getragen und zumindest geduldet wird", teilten sie dem BR damals mit.