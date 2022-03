Marken-Streit: Hofbräuhaus und Hofbrauhaus einigen sich

Gut elf Jahre lang hat der Streit zwischen dem Münchner Hofbräuhaus und dem Dresdner Hofbrauhaus die Gerichte beschäftigt. Jetzt ist der Streit beendet: Die Parteien haben sich per Vergleich geeinigt. Wie dieser Vergleich aussieht, ist allerdings noch unklar. Laut dem Landgericht München gibt es eine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen dem Staatlichen Hofbräuhaus München und dem Dresdener Hofbrauhaus.

Hofbräuhaus sieht Verwechslungsgefahr

Die Münchner hatten mit ihrer Klage erreichen wollen, dass ein Lebensmittelhändler in Dresden den Namen "Hofbrauhaus" nicht länger verwenden darf. Das Hofbräuhaus fürchtet eine Verwässerung seiner eigenen Marke - und sieht auch eine Verwechslungsgefahr.

In vielen Sprachen gibt es kein "äu" - für englischsprachige Gäste sei das weltweit bekannte Hofbräuhaus ein "Hofbrauhaus", hatte Hofbräu-Sprecher Stefan Hempl vor dem Prozess erläutert. So lauten auch die Internetadressen lizenzierter Ableger des Münchner Originals in den USA, etwa in Las Vegas. Nach dem Vorbild des Münchner Hofbräu-Originals im Ausland geführte "Hofbräuhäuser" etwa in den USA und China sind Franchise-Partner und zahlen für den Namen an die Brauerei in München.

Kompromissvorschlag: "Brauhaus" ohne "Hof"

Bei der mündlichen Verhandlung im Februar regte das Gericht noch einmal eine Einigung an. Damals wurde auch schon ausgelotet, wie ein Kompromiss aussehen könnte: Das Dresdner Hofbrauhaus könnte den Zusatz "Hof" weglassen und sich nur noch Dresdener Brauhaus nennen.

Das Münchner Hofbräuhaus müsste im Gegenzug auf Schadenersatz verzichten und darauf, dass das Brauhaus in Dresden auch noch eine Rückrufaktion für sein Bier starten muss. Worauf man sich letztlich verständigt hat, ist noch nicht bekannt.