Hof: Zollbeamte stellen halbe Million Schmuggelzigaretten sicher

Selber Zöllner haben bei einer Kontrolle am vergangenen Freitag fast 500.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Regensburg erst heute mitteilt, zogen die Beamten einen 20-jährigen Fahrer mit seinem Kleintransporter aus Osteuropa anlässlich einer Zoll-Kontrolle nahe Hof aus dem Verkehr. An einer Autobahnraststätte überprüften die Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg die Ladefläche des Transporters.

Aufwendig verpackte Pflastersteine als Indiz für Schmuggel

Dort fanden sie – wie auf den Frachtpapieren angegeben - sechs Paletten mit Kartons, eingewickelt in schwarze Folie. Als die Beamten einen der Kartons öffneten, fanden sie in Styropor verpackte Pflastersteine. Die aufwendige Verpackung der Pflastersteine sowie die unprofessionell angebrachte Folie um die Kartons, ließ die Zöllner stutzig werden, sodass der Kleintransporter zur Intensivkontrolle in eine nahe gelegene Halle gebracht wurde. Dort öffneten die Zöllner weitere Kartons und fanden dort 2.457 Stangen Schmuggelzigaretten. Die Pflastersteine dienten demnach nur als Tarnladung. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 86.000 Euro.