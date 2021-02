Hof: Wohnung vorläufig evakuiert, THW stützt Gebäude

Wegen Baumängeln musste eine Wohnung in Hof vorläufig evakuiert werden. Ein aufmerksamer Wohnungsmieter hatte sich am Freitagabend an die Polizei gewandt, weil er einen Riss in der Wand des Hauses entdeckt hatte.

Polizei ruft Bausachverständiger zu marodem Haus

Aufgrund einer "maroden Mauersubstanz" und eines vier Meter langen Risses an der Gebäudeaußenseite forderten die Beamten vor Ort zunächst einen Bausachverständiger an, heißt es in einem Schreiben der Polizei. Dieser habe die Situation als "akute Gefährdungslage" eingeschätzt.

Daraufhin musste das Technische Hilfswerk (THW) das Gebäude stützen. Die Hausverwaltung hatte sich für die erforderlichen Arbeiten selbst nicht in der Lage gesehen. Nach erneuter Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass für das Haus doch keine Einsturzgefahr vorliegt. Die fünfköpfige Familie, die zwischenzeitlich vom Roten Kreuz versorgt wurde, ist inzwischen wieder zurück in ihrer Wohnung.