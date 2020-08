Hof: Wilo-Pumpen auf UN-Liste für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Der Pumpenhersteller Wilo, der auch in Hof ein Werk betreibt, ist in die Liste der "50 Sustainability & Climate Leaders" aufgenommen worden. Es handelt sich dabei um eine Initiative der 50 weltweit führenden Unternehmen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Herausgegeben wird die Liste von den Vereinten Nationen und dem Medienunternehmen Bloomberg.

Wilo will sauberes Trinkwasser für 100 Millionen Menschen schaffen

Wilo setze sich dafür ein, durch effiziente Wassersysteme weltweit höhere Lebensstandards zu erreichen, so der Vorstandsvorsitzende der Wilo-Gruppe, Oliver Hermes, in einer Mitteilung. Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen unter anderem 100 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Gleichzeitig würden die Pumpen des Unternehmens helfen, Energie zu sparen.

"Die an der Kampagne '50 Sustainability & Climate Leaders' beteiligten Unternehmen sind Meister darin, Pläne in die Tat umzusetzen und einen Platz für Nachhaltigkeit im Herzen ihrer Unternehmen zu finden." Paolo Emilio Zanini, Initiator der Kampagne

500 Mitarbeiter fertigen in Hof Tauchpumpen

Der Pumpenhersteller Wilo beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiter. Hauptsitz ist Dortmund. In Hof fertigen rund 500 Mitarbeiter Tauchpumpen für öffentliche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Klärwerktechnik. Die Unternehmensgeschichte von Wilo reicht bis ins Jahr 1872 zurück.

Wilo: Von der Kupferfabrik zum Marktführer für Pumpen

Caspar Ludwig Opländer gründete damals in Dortmund eine Kupfer- und Messingwarenfabrik. Heute ist Wilo einer der weltweit führenden Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie für Wasserver- und Abwasserentsorgung. 2019 machte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro.