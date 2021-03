Hof weiter mit höchster Arbeitslosenquote Bayerns

Der oberfränkische Arbeitsmarkt profitiert deutlich von der Frühjahrsbelebung. Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren in Oberfranken im März 24.876 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1.695 weniger als im Februar.

Arbeitslosenquote in Oberfranken über bayerischen Durchschnitt

Die Arbeitslosenquote sank in Oberfranken um 0,3 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, liegt damit aber weiter über dem bayernweiten Durchschnitt von 3,9 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote in Oberfranken noch bei 3,5 Prozent.

Lockdown macht Tourismus zu schaffen

Für den aktuellen Rückgang der Arbeitslosenzahl macht der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, den im Frühjahr wieder gestiegenen Personalbedarf in den Außenberufen verantwortlich. Gleichzeitig gebe es aber im touristisch geprägten Fichtelgebirge nach wie vor ein Problem durch den aktuellen Lockdown. Immerhin seien in den problematischen Regionen wie der Stadt Hof und dem Fichtelgebirge die Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Februar gesunken.

Weiter höchste Arbeitslosenquote Bayerns in Hof

Im gesamten Bezirk Oberfranken sei die Arbeitskräftenachfrage aber wieder annähernd auf Vorjahresniveau. Die höchste Arbeitslosenquote verzeichnet weiterhin die Stadt Hof mit 6,9 Prozent und ist damit auch bayernweites Schlusslicht. Den besten Wert kann der Landkreis Bamberg mit 2,9 Prozent vorweisen.