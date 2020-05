Hof weist neues Wohngebiet aus: 54 Bauplätze am "Rosenbühl"

In Hof dürfen 54 neue Wohnhäuser gebaut werden. Dafür hat die oberfränkische Stadt erstmals nach zehn Jahren wieder ein neues Wohngebiet ausgewiesen und reagiert somit auf die steigende Nachfrage von Familien nach Baugrundstücken. Die Erschließungsarbeiten für die Bauplätze, einen Kindergarten und einen Spielplatz am "Rosenbühl" haben bereits begonnen.

Familien haben riesiges Interesse an Bauplätzen

Ein Großteil der aktuell freien Bauplätze im Stadtgebiet Hof sind in Privatbesitz, betont Hofs Bauoberrat Stephan Gleim im BR-Gespräch. Dagegen gehören die jetzt geplanten 54 Bauplätze am "Rosenbühl" der Stadt, beziehungsweise der Hospitalstiftung Hof. Dafür haben sich bereits 100 potentielle Häuslebauer beworben. Die Bauplätze werden vorrangig an Familien vergeben. Dies geschieht nach festgelegten Kriterien, wie beispielsweise die Anzahl der Kinder, die Höhe des Einkommens oder der Grad der Behinderung. Auch ehrenamtliches Engagement wird berücksichtigt.

Erschließung des Wohngebiets hat begonnen

Mindestens 30 Bauplätze sollen jetzt zügig erschlossen werden, damit die Interessenten noch in diesem Jahr eine Baugenehmigung erhalten: So können sie sich dann das zum Jahresende auslaufende Baukindergeld sichern – das sind 15.000 Euro pro Kind.

54 Bauplätze auf acht Hektar am "Rosenbühl"

Die Grundstücke sind zwischen 430 und 1.300 Quadratmeter groß. Zusätzlich zu den 54 Bauplätzen, die jetzt ausgewiesen werden, gebe es auf dem rund acht Hektar großen Areal noch Platz für weitere zehn Grundstücke. Diese befinden sich jedoch in Privatbesitz und stehen bisher nicht zum Verkauf.

Neues Wohngebiet am "Rosenbühl" sorgt für Kritik

Im Vorfeld der Erschließung hatten Anlieger des Gebiets "Rosenbühl" unterhalb des Bismarckturms Kritik geäußert. Durch das neue Wohngebiet sollen Biotope und Gartengrundstücke zerstört worden sein. Außerdem würde das Neubaugebiet auf einer Fläche liegen, die als Frischluftschneise für die Stadt Hof diene.

Erschließung des Wohngebiets durch regionale Baufirma

Den Erschließungsauftrag über rund vier Millionen Euro hat die Stadt an eine regionale Baufirma vergeben. Da in einigen ehemaligen Garten-Häusern auf dem Areal am "Rosenbühl" aktuell Vögel brüten, werden diese erst in einigen Monaten abgerissen.