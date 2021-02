Hof verzeichnet höchsten Inzidenzwert in Deutschland

In Stadt und Landkreis Hof sind die Corona-Neuinfektionen entgegen dem landesweiten Trend stark angestiegen. Der Landkreis hat laut Robert-Koch-Instituts (RKI) mit einem Inzidenzwert von 378,7 deutschlandweit die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die Stadt Hof ist stark betroffen und liegt mit einem Wert von 277,1 auf Platz 3. Der Landkreis führt den Anstieg wesentlich auf den Einfluss durch das benachbarte Tschechien zurück, wo im Bezirk Eger die Inzidenz seit längerem über dem Wert von 1.000 liegt.

176 nachgewiesene Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind nach Angaben des gemeinsamen Gesundheitsamts von Stadt und Landkreis im Hofer Land 176 weitere Personen Corona-positiv getestet worden. 122 davon kommen aus dem Landkreis, 54 Fälle kommen aus der Stadt Hof. 60 Personen waren bereits als Kontaktpersonen bekannt bzw. stehen im Zusammenhang mit bekannten Fällen in Unternehmen oder Einrichtungen. Bei zwei weiteren Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Seit gestern gab es laut Gesundheitsamt außerdem einen weiteren Covid-Todesfall. Es handelt sich um eine 85-jährige Frau.

Virus-Mutationen werden häufiger nachgewiesen

Auch die Zahl der Fälle, die eine Virus-Mutation aufweisen, ist gestiegen. Rund 30 Prozent der Neu-Infektionen aus der vergangenen Woche geben laut Landratsamt Anhaltspunkte, dass es sich um eine Virus-Variante handeln könnte. Das wird nun weiter untersucht. Bisher ist im Landkreis Hof mehrfach die hoch ansteckende Corona-Mutation nachgewiesen worden, die erstmals in Großbritannien aufgetreten ist.

Gesundheitsamt: Mutationen in Zusammenhang mit Tschechien

Die Fälle mit Virus-Mutationen haben laut Gesundheitsamt oft einen Zusammenhang mit Tschechien. Sie treten vor allem in Unternehmen auf, in denen tschechische Pendler beschäftigt sind. In 36 Betrieben in Stadt und Landkreis Hof wurden in den vergangenen Tagen Mitarbeiter aus Tschechien positiv getestet. In 21 Betrieben gibt es aktuell drei Corona-Fälle oder mehr.

Landrat: Testpflicht bei Einreise wichtig

Der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) hält die Zusammenhänge zur Nachbarregion Tschechien für "klar erkennbar. Es sei wichtig, dass inzwischen die Testpflicht für Pendler aus dem Nachbarland eingeführt ist. "Unser Ziel ist es, Infektionen zu identifizieren, einzudämmen und so Perspektiven zu schaffen", so der Landrat.

Testoffensive in der Region Hof

In der Region Hof läuft derzeit eine Testoffensive. Das Gesundheitsamt hat das Angebot an kostenlosen Coronatests erweitert, und ermuntert die Bevölkerung, sich testen zu lassen, auch wenn keine Symptome vorliegen. An Betriebe wurden Schnelltests verteilt, um die Belegschaft engmaschig zu testen. Für Corona-Schnelltests haben heute im Landkreis Hof vier neue Schnelltest-Stationen in Münchberg, Naila, Oberkotzau und Rehau eröffnet. Kommunalpolitiker aus der Region hatten bereits in den vergangenen Tagen die Erwartung geäußert, dass die große Zahl an Tests unweigerlich auch zu einem Anstieg entdeckter Coronafälle führen werde.

Virus-Mutation aus Großbritannien im Landkreis

Seit Dienstag (02.02.2021) ist bestätigt, dass die hoch ansteckende Corona-Mutation aus Großbritannien mit der Bezeichnung "B 1.1.7" im Landkreis grassiert. Inzwischen werden alle positiven Tests daraufhin untersucht, diese Ergebnisse laufen jedoch nur unregelmäßig ein.