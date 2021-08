Hof verwendet Einnahmen von AfD für Flüchtlingsarbeit

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hat nach eigenen Angaben eine Ankündigung von Anfang des Jahres 2021 umgesetzt und die Mieteinnahmen aus einer AfD-Veranstaltung in der Hofer Freiheitshalle für Flüchtlingsarbeit der Stadt Hof verwendet.

Hof finanziert Broschüre für Flüchtlinge mit AfD-Einnahmen

Die 600 Euro fließen in den Druck einer Broschüre der Volkshochschule Hofer Land, die unter dem Titel "Irgendwie hat sich alles vermischt" Beispiele gelungener Integration in der Region vorstellt und einen Wegweiser für Zugewanderte in Hof enthält.

Erst vor wenigen Tagen hatten Vorlesungen des hochrangigen AfD-Politikers Hans-Thomas Tillschneider an der Uni Bayreuth für Schlagzeilen gesorgt. Der frühere Landtagsabgeordnete der SPD, Christoph Rabenstein, hatte daraufhin ein Ende dieser Praxis gefordert.

Veranstaltung der AfD in der Hofer Freiheitshalle

Im Januar hatte in der städtischen Freiheitshalle eine AfD-Veranstaltung stattgefunden. Die Stadt Hof wolle zwar die Meinungsfreiheit nicht einschränken, aber auch keine Einnahmen erzielen, "wenn völkisches Gedankengut ausgebreitet wird", erklärte Döhla damals. "Rechtes Gedankengut hat bei uns keinen Platz. Wir unterstützen aktiv die Integration und das friedliche Miteinander der Kulturen in unserer Region", betonte die Oberbürgermeisterin heute.