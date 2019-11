Hof verschenkt über 1.000 Bäume

Damit Hof grüner wird, verschenkt die Stadt 1.319 Bäume an seine Bürger. Die ungewöhnliche Anzahl ist dabei kein Zufall: 1319 ist das Jahr, in dem Hof erstmals das Stadtrecht erteilt wurde. Familien, Landwirte, Vereine und Einzelpersonen können sich am 30. November 2019 vor dem Hofer Rathaus kostenlos einen der etwa 50 Zentimeter großen Setzlinge abholen. Zur Auswahl stehen verschiedene heimische Laubbäume wie Eiche, Kastanie oder Rotbuche.

Die Stadt Hof will grüner werden

Die Kosten für die Bäume trägt die Stadt. Sie möchte Hof damit grüner und lebenswerter machen und einen Beitrag zur effektiven Reduktion von Kohlenstoffdioxid (CO2) leisten. In einer zweiten Aktion will die Stadt Flächen auswählen und vorbereiten, die dann durch gemeinsame Pflanzaktionen begrünt werden sollen. Auch bei der Umgestaltung des Oberen Tores soll darauf geachtet werden, dass die Hofer Innenstadt grüner wird. Viele unterirdisch verlegte Leitungen hätten das bislang verhindert, sagt Hofs Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU).

Auch in Kulmbach wurden Bäume verschenkt

Zuvor hatte bereits die Stadt Kulmbach erfolgreich 1.000 Bäume an ihre Bürger verteilt. Zur Begründung hieß es dort, Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) sei es ein Anliegen, dass nicht die Stadt alleine entscheidet, welche Plätze in Kulmbach als Grün- und Blühflächen geeignet sind. Auch beim Parteitag der CSU in München wurden Setzlinge an Teilnehmer und Besucher verteilt. Die Setzlinge in Hof können am Samstag (30.11.19) von 8:00 bis 14:00 Uhr vor dem dortigen Rathaus abgeholt werden.