Hof und Wunsiedel treten Bayerns größtem Verkehrsverbund VGN bei

Gefrees, Bischofsgrün, Mehlmeisel – danach ist Schluss, dann endet aktuell das Gebiet des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) in Ostoberfranken. Ab dem 1. Januar 2024 soll der Radius aber erweitert werden. Dann tritt auch der Landkreis Wunsiedel dem VGN bei, das hat der Kreistag am Montagabend mit deutlicher Mehrheit beschlossen (37 Stimmen dafür, zwei Gegenstimmen). Auch der Hofer Stadtrat hat sich zur selben Zeit einstimmig dem VGN angeschlossen. Die Stadt hatte im Vorfeld bereits intensive Gespräche mit Verantwortlichen des Verkehrsverbunds geführt.

365-Euro-Ticket: Schüler und Azubis profitieren

Der Beitritt zum VGN solle für niedrigere Fahrpreise und Verbundtickets sorgen, die Fahrpläne der Landkreise im Verbund seien dann aufeinander abgestimmt, hieß es in der Kreistagsitzung in Wunsiedel. So könnten beispielsweise Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende zukünftig mit einem 365-Euro-Ticket fahren, mit dem sie nicht nur Busse, sondern auch Züge nutzen können – auch am Wochenende. Die Kosten für den Beitritt liegen im Zeitraum bis zum Jahr 2027 bei jährlich rund 180.000 Euro für den Landkreis Wunsiedel und 150.000 Euro jährlich für die Stadt Hof.

Der Landkreis Wunsiedel erhofft sich durch die bessere Anbindung zudem mehr Freizeitverkehr aus dem Ballungsraum Nürnberg im Fichtelgebirge: "Denn durch den Beitritt kommen die Menschen aus dem Großraum Nürnberg auch leichter zu uns in die Region. Eine steigende Zahl von Ausflüglern wird sich beispielsweise im Bereich der Gastronomie, des Handels oder in Freizeiteinrichtungen bemerkbar machen", so Johannes Loos aus dem Mobilitäts-Team des Landkreises Wunsiedel.

"Fichtelflitzer" und "Fichtelflexi" im Fichtelgebirge unterwegs

Im Landkreis Wunsiedel wird zudem eine stündliche Expressbuslinie "Fichtelflitzer" zwischen Selb und Marktredwitz und den oberpfälzischen Nachbarstädten Waldershof und Mitterteich geschaffen. Ab Mai 2023 soll diese Schnellbuslinie die Städte entlang der A93 verbinden und als Mittelpunkt am Bahnhof Marktredwitz halten. Der Expressbus soll zudem ermöglichen, per Bus und Bahn schnell bis nach Nürnberg zu pendeln.

Der "Fichtelflitzer" soll gerade auch im Bereich der medizinischen Versorgung auf dem Land für eine bessere Anbindung sorgen, er wird zunächst zwei Jahre in einem Probebetrieb fahren. Zu den erwarteten Fahrgastzahlen, wollte man sich in der Kreistagssitzung noch nicht äußern.

Zudem gibt es in Schönwald und Selb ab Mai 2023 auch einen On-Demand-Verkehr namens "Fichtelflexi". Der Bus kann per App oder Telefon bestellt werden, dann ist es möglich an Haltestellen einzusteigen und direkt an individuelle Ziele gefahren zu werden. Im nördlichen Gebiet des Landkreises Wunsiedel soll das "Fichtelflexi" mit dem Hofer Landbus kooperieren.

Bund fördert Kosten für Mitgliedschaft in Verkehrsverbund

Der Landkreis Hof hatte den Beitritt bereits beschlossen. Bislang herrschten vor allem in den relativ weit von Nürnberg entfernten Landkreisen wirtschaftliche Bedenken. Das aber hat sich geändert, weil das Bayerische Verkehrsministerium die Integration in Verkehrsverbünde inzwischen mit bis zu 90 Prozent der Kosten fördert.

VGN: Bayerns größter, bundesweit zweitgrößter Verkehrsverbund

VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder bestätigte dem BR im Januar, dass bis Ende April in allen bisher noch nicht in den Verkehrsverbund integrierten oberfränkischen Städten und Landkreisen die Entscheidungen in den jeweiligen Gremien anstehen. In Kronach, Kulmbach sowie Stadt und Landkreis Coburg steht das Thema jeweils ebenfalls auf der Tagesordnung. Ebenso im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth.

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ist mit knapp 16.000 Quadratkilometern nach dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg derzeit flächenmäßig der zweitgrößte Verbund in Deutschland und der größte in Bayern.