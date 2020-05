Hof: Unbekannte sprengen Geldautomat – Fahndung läuft

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Issigau gesprengt. Laut Polizei kam es gegen 3.30 Uhr zu einem lauten Knall am Geldautomat im Gebäude des Rathauses. Kurz darauf flüchteten zwei Personen mit einem dunklen Audi A6 in Richtung Naila, Ortsteil Hölle, teilte die Polizei mit. Die Polizei leitete sofort eine Groß-Fahndung mit Hubschrauber und zahlreichen Streifenwagen im Landkreis Hof und im angrenzenden Thüringer Bereich ein.

Unsicherheit über Beute

Ob die Täter Bargeld erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.