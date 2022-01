"Hof steht zusammen" - Solidaritätsaktion mit Corona-Maßnahmen

Zu der Kundgebung haben die Hofer Kreisverbände von SPD, Freie Aktive Bürger (FAB), Bündnis 90/Die Grünen und die Piratenpartei aufgerufen. Die CSU will sich angesichts stark ansteigender Infektionszahlen nicht beteiligen. Es ist neben Kerzen-Aktionen in der Landkreis-Gemeinde Helmbrechts die erste größere Aktion in der Region Hof gegen die nicht angemeldeten Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen.

Den öffentlichen Raum nicht einer Minderheit überlassen

In dem Aufruf "Hof steht zusammen" betonen die Initiatoren, dass man Zeichen setzen wolle für ein solidarisches Miteinander mit dem Pflegepersonal, mit Corona-Erkrankten und auch mit Menschen, die aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen. "Wir wollen den öffentlichen Raum nicht einer Minderheit überlassen", so SPD-Kreisvorsitzender Patrick Leitl. In Hof und auch in Naila gibt es seit einigen Wochen jeden Montag nicht angemeldete Versammlungen.

CSU beteiligt sich wegen steigender Infektionszahlen nicht

Die Hofer CSU unterstützt grundsätzlich die Ziele des Aufrufs von "Hof steht zusammen", lehnt aber eine Teilnahme an der Kundgebung am Dienstag ab. Vor dem Hintergrund der "erneut verstärkten pandemischen Lage und sechsstelliger täglicher Neuinfektionen" werde mit einer Präsenzveranstaltung das "falsche Signal" gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des CSU-Kreisvorsitzenden Jochen Ulshöfer.

Bis zu 300 Teilnehmer

Die Initiatoren erwarten bis zu 300 Teilnehmer zu der Kundgebung in der Fußgängerzone. Als Redner haben sich Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) sowie ein Arzt, ein Kulturschaffender und ein Pfarrer angekündigt. Alle Teilnehmenden müssen FFP2-Masken tragen und einen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten. Banner, Flaggen oder Transparente von politischen Parteien sind nicht zugelassen, so die Initiatoren der Veranstaltung gegen die sogenannten "Montags-Spaziergänge".

350 Kerzen erinnern an Corona-Tote

In der kleinen Frankenwald-Gemeinde Helmbrechts im Landkreis Hof hat sich das "Bündnis für Vielfalt" bereits vor drei Wochen eine Aktion für solidarisches Verhalten in der Pandemie einfallen lassen: Dort gibt es seit Anfang Januar jeden Donnerstag eine Art stillen Protest am Rathaus gegen die vorbeiziehenden, nicht angemeldeten Demonstrationen von rund 80 Maßnahmen-Gegner. 350 Kerzen erinnern auf der Rathaustreppe an die 350 Menschen, die bislang in der Region Hof im Zusammenhang mit Corona verstorben sind.