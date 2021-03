Hof: Stadträte fordern Abkehr von der Impf-Priorisierung

In einem fraktionsübergreifenden Antrag haben die Stadträte in Hof Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und Landrat Oliver Bär (CSU) aufgefordert, die Impf-Priorisierung aufzuheben. Den Antragsstellern von SPD, CSU, Freien Wählern, Linken und Piraten zufolge soll die Aufhebung erfolgen, sobald alle Bürger der Priorisierungsgruppe 1 eine erste Impfung erhalten haben. Damit soll der Kampf gegen das Coronavirus in der besonders schwer getroffenen Region Hof flexibler gestaltet werden können. Zudem soll so verhindert werden, dass sich neue Cluster und Hotspots bilden.

In Deutschland wird noch bundesweit einheitlich geimpft

Das Problem: Derzeit wird in Deutschland nach einer vom Gesundheitsministerium vorgegebenen Reihenfolge geimpft, empfohlen von der Ständigen Impfkommission (StIKo) beim Robert Koch-Institut. Eine Abkehr davon ist noch nicht möglich, wird aber schon seit Wochen diskutiert. Zuletzt hatte sich sogar ein Mitglied des Deutschen Ethikrats für eine Flexibilisierung der Impfreihenfolge in den besonders von der Pandemie betroffenen Grenzregionen ausgesprochen. Der Deutsche Ethikrat sieht eine Abkehr ansonsten eher kritisch.

Kritiker fürchten, dass Mächtige zuerst geimpft werden

Hauptargument der Gegner einer Flexibilisierung ist die Sorge, dass es einen Wettkampf um Impfungen geben könnte, bei dem als Gewinner hervorgeht, wer Macht, Einfluss und gute Kontakte hat. Unter anderem Ärzte halten dem entgegen, dass sich die ursprünglich festgelegte Impfreihenfolge allein technisch nicht durchhalten lasse und das Zustandekommen einer Herdenimmunität in Deutschland unnötig lange dauere. Von Herdenimmunität sprechen Experten ab einer Impfung von etwa 60 Prozent der Bevölkerung.

Priorisierung: Holetschek und Söder fordern Umdenken

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den Wunsch nach einem flexibleren Umgang mit der geltenden Impfreihenfolge bereits geäußert.

"Wir müssen alles dafür tun, dass Menschen, die geimpft werden wollen, auch ein Angebot bekommen." Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister Bayern

Auch die Ministerpräsidenten von Bayern und Thüringen, Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU), pochen auf ein neues Impf-Konzept.

Pilotprojekt in Hof: Mehr als zwei Hausärzte sollen impfen

Außerdem sollen Hofs Oberbürgermeisterin Döhla und Landrat Bär den Antragsstellern zufolge dafür sorgen, dass sich mehr als die bislang zwei Hausärzte bereiterklären, Corona-Schutzimpfungen in ihren Praxen vorzunehmen. Die beiden Ärzte in Hof tun das bereits seit Anfang März im Rahmen eines Pilotprojektes.

Antrag: Söder soll sich an Zusagen für Grenzregion halten

Von Bund und Freistaat fordern die Unterzeichner, dass sie ihre gemachten Zusagen einhalten und zusätzlichen Impfstoff in die besonders von der Pandemie betroffene Grenzregion schicken. Ende Februar hatte Ministerpräsident Söder jedem Landkreis der Grenzregion 1.000 zusätzliche Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca versprochen.

Das Robert-Koch-Institut meldet für die Stadt Hof aktuell eine Inzidenz von 290, was dem vierthöchsten Wert in ganz Deutschland entspricht. Im Landkreis Hof liegt der Inzidenzwert bei 129.