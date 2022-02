Hof: Solidaritätskundgebung für Ukraine mit 200 Teilnehmern

Auf Transparenten steht zum Beispiel "Stop War" oder "Putin ist nicht Russland". Bürgerinnen und Bürger hielten die Transparente hoch und stellten Kerzen in der Fußgängerzone auf. Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger gingen am Samstagabend in Hof auf die Straße. Sie zeigten damit ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Ukrainer und Deutsche sangen gemeinsam ukrainische Lieder, internationale Friedenslieder und auch die Nationalhymne der Ukraine.

Kunstaktion und Solidaritätskundgebung in Hof

Die Solidaritätsveranstaltung war von Jusos, der Grünen Jugend und den Jungen Liberalen organisiert worden. Zuvor fand am "Sämann"-Denkmal im Bahnhofsviertel eine Friedens-Kunstaktion des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) statt.

Hofer Bürger organisieren Hilfstransport in die Ukraine

In Hof leben mehr als 400 Menschen ukrainischer Herkunft. Sie organisieren jetzt zusammen mit ihren deutschen Mitbürgern einen Transport mit Decken, Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern. In zahlreichen oberfränkischen Regionen werden Hilfsgüter für die Menschen in dem Kriegsgebiet gesammelt. Am Sonntagabend lädt die katholische Kirchengemeinde zu einem Friedensgebet ein. Es beginnt um 17.30 Uhr in der Marienkirche in der Hofer Innenstadt. In Bamberg ist eine Kundgebung geplant.