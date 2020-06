Hof schließt vorläufig Corona-Teststelle und Infektpraxen

Weil es seit fast einer Woche in Stadt und Landkreis Hof keine nachgewiesenen Corona-Fälle mehr gegeben hat, haben die Kommunen entschieden, das Testsystem umzustellen. Auch die Zahl der Personen, die sich an der zentralen Teststelle an der Hofer Freiheitshalle auf das Corona-Virus hin testen lassen, ist deutlich zurückgegangen. Stadt und Landkreis Hof haben deshalb in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, die Corona-Teststelle in Hof und die beiden Corona-Infekt-Praxen in Münchberg und Hof zum Ende des Monats vorläufig zu schließen.

"Behalten das Infektionsgeschehen im Blick"

"Wir sind uns dessen bewusst, dass es sich bei der aktuell erfreulichen Situation um eine Momentaufnahme handelt. Deshalb behalten wir das Infektionsgeschehen im Blick. Wenn sich die Lage wieder anspannt, können wir den Betrieb umgehend wieder hochfahren", erklärt Landrat Oliver Bär (CSU) in einer Mitteilung.

Hausarztpraxen testen Verdachtsfälle

Weitere Verdachtsfälle sollen ab Juli vor Ort in den Hausarztpraxen getestet werden, sofern deren räumliche Situation eine Trennung der Patienten zulässt. Personen, die im Verdacht stehen sich mit dem Virus infiziert zu haben, werden gebeten, sich wie gehabt telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzten.

Infektionsrisiko durch umsichtiges Handeln gering halten

"Wir sind allen Beteiligten, von den Ärzten und Ärztinnen über die Sprechstundenhilfen, Studenten und Studentinnen bis hin zu den vielen Freiwilligen, zu größtem Dank verpflichtet", lässt die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) mitteilen. Nun gelte es weiterhin umsichtig zu handeln und geltende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, um das Infektionsrisiko weiterhin so gering wie möglich zu halten.

Rund 5.550 Tests in Hofer Teststelle durchgeführt

Die zentrale Teststelle an der Hofer Freiheitshalle wurde in Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis Hof, dem Gesundheitsamt, dem Ärztlichen Kreisverband Hof sowie der Freiheitshalle Hof eingerichtet. Seit der Eröffnung am 17. März 2020 wurden dort laut Landratsamt rund 5.550 Tests durchgeführt. In den Corona-Infekt-Praxen, die kurze Zeit später in Münchberg und Hof eingerichtet wurden, wurden in den vergangenen Wochen rund 250 Corona-Patienten ambulant behandelt.