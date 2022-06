Artikel mit Audio-Inhalten

Hof: Schlappenzeit statt Schlappentag – übliche Feier fällt aus

Zum dritten Mal in Folge: Wegen der Corona-Pandemie fällt der traditionsreiche Hofer Schlappentag erneut aus. Ersetzt wird er in diesem Jahr durch die "Schlappenzeit", die aus mehreren entzerrten Veranstaltungen in verschiedenen Gaststätten besteht.