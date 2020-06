Hof sammelt Klimaschutz-Vorschläge per Video

Die Stadt Hof will mit einer "virtuellen Bürgerwerkstatt" Ideen für mehr Klimaschutz in der Stadt sammeln. Die Aktion steht unter dem Motto "Gib Klimaschutz (D)ein Gesicht". Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hofft, dass mit dieser Form der Beteiligung auch die Menschen angesprochen werden, die sich sonst nicht für die Mitarbeit in klassischen Workshops oder Arbeitskreisen begeistern lassen.

Stadt Hof nimmt auch schriftliche Vorschläge an

Wer technisch nicht so versiert sei oder kein eigenes Handy besitze, könne seine Kinder, Enkel oder Freunde um Hilfe bitten. Selbstverständlich könne man seine Vorschläge zum Klimaschutz auch konventionell zu Papier bringen und bei uns in den Briefkasten werfen, so Döhla in einer Mitteilung.

Aktion zum Klimaschutz musste wegen Corona verlegt werden

Die Aktion musste wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt werden. Die Stadt sieht darin aber auch einen Vorteil, weil so die Vorschläge nicht bei einem einmaligen Event, sondern über drei Monate hinweg gesammelt werden. Die Vorschläge sollten dabei kurz und prägnant, aber auch so konkret wie möglich formuliert werden. Die Videos sollten möglichst nicht länger sein als eine halbe Minute und können über die Social-Media-Kanäle der Stadt Hof oder per Mail eingereicht werden. Im Herbst sollen die eingesandten Vorschläge vom Klima-Ausschuss geprüft, bewertet und die aussichtsreichsten zur Aufnahme in den Maßnahmenkatalog und zur Umsetzung empfohlen werden.