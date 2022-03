Hof sagt traditionellen Schlappentag wegen Corona ab

Der traditionelle Schlappentag in Hof kann heuer wegen Corona nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Den lokalen Nationalfeiertag mit einem großen Starkbierfest im Juni zu veranstalten, sei für die Brauerei, die Schützengesellschaft und die Stadt als Organisatoren wegen der Pandemie ein zu großes Risiko, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

"Hofer Schlappen-Zeit" statt Schlappentag

Die Hofer und ihre Gäste sollen aber nicht ganz auf das Traditionsfest verzichten müssen. Statt des Schlappentags sei eine Veranstaltungswoche unter dem Motto "Hofer Schlappen-Zeit" geplant, teilte die Stadt weiter mit. Sie soll vom 12. bis 19. Juni an mehreren Plätzen über die Bühne gehen. Das bereits eingebraute Schlappenbier werde in Gaststätten und Biergärten ausgeschenkt. Der Schlappentag werde damit entzerrt.

Die Besucher der Hofer Schlappen-Zeit können so mehr Abstand zueinander halten als am traditionellen Schlappentag, an dem viele Menschen dicht an dicht an den Biertischen sitzen. Wie bereits im vergangenen Jahr, als der Schlappentag ebenfalls wegen Corona abgesagt werden musste, wird wieder eine Schlappentag-Genussbox mit Schlappenbier, Hofer Wurst und Brot angeboten.

Digitaler Schlappentag 2021

Bereits 2021 konnte der Schlappentag mit Schießwettbewerb und traditionellem Umzug wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Er wurde digital veranstaltet. So gab es einen Vortrag über die Geschichte des Schlappentags, der auf dem Youtube-Kanal der Stadt aus dem Rathaus live übertragen wurde.

Hintergrund: Handwerker kamen in Holzschlappen in Schießhäuser

Der Schlappentag geht auf den Überfall der Hussiten im Jahr 1430 zurück. Für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt gewährte der damalige Landesherr, der Markgraf von Brandenburg, den Hofern zehn Jahre Steuerfreiheit. Im Gegenzug mussten sie eine Bürgerwehr zur Stadtverteidigung aufbauen. Allerdings nahmen die Handwerker die Pflicht für die Schießübungen nicht so ernst und rannten erst am letztmöglichen Tag, dem ersten Montag nach Pfingsten, zum Hofer Schießhäuschen, und zwar in ihren Holzschlappen.