Hof plant Gedenkort für Corona-Todesopfer

In Hof ist ein Gedenkhain für Menschen geplant, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Direkt am Ufer des Untreusees soll eine Allee aus 42 Bäumen und eine Granit-Stele vor allem an die Menschen erinnern, die einsam verstorben sind. Das erklärt Maria Mangei, die Präsidentin des Rotary-Clubs Hof-Bayerisches Vogtland, auf BR-Anfrage. Bis zum 8. Dezember sind in Stadt und Landkreis Hof 313 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Hof: Gedenkstätte soll Ort der Hoffnung werden

Bewusst habe man für das Gedenken einen Standort am beliebten Ausflugsziel Untreusee gesucht, um möglichst viele Menschen zu erreichen, so Mangei. Die Allee aus Wildkirschen und Esskastanien führe zu der Gedenkstele aus Granit, der aus dem Waldstein im Fichtelgebirge stammt. Namentlich erwähnt werden die Toten auf der Säule nicht.

"Der Standort ist so gewählt, dass das Morgenlicht durch die Edelstahl-Skulptur scheint. So soll es auch ein Ort der Hoffnung werden", so Rotary-Präsidentin Mangei. In der Karwoche 2022 will der Rotary-Club das Projekt gemeinsam mit Stadt und Landkreis umsetzen.

Die Stadt stellt das Grundstück am Untreusee zur Verfügung und hat ein Pflanzkonzept erstellt, der Landkreis kümmert sich um die Pflege des Gedenkorts, teilt die Pressestelle der Stadt Hof auf Anfrage mit. Der Rotary-Club Hof-Bayerisches Vogtland investiert für das Projekt nach eigenen Angaben mehrere tausend Euro.