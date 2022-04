Hof: Menschenkette für den Frieden mit 3.000 Teilnehmern

Sie wollen ein Zeichen für Frieden in der Welt setzen: Bis zu 3.000 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aus Hof bilden am Freitag eine Menschenkette durch die Innenstadt. Von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr soll sich die stehende Menschenkette vom Wittelsbacher Park bis zum Jean-Paul-Gymnasium erstrecken. Um 11.15 Uhr werden die Glocken mehrerer Kirchen zu einer Schweigeminute läuten. Für diese Minute wird die Kette geschlossen, was zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen führen kann.

Friedensgebete in Schule seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs

Der Impuls für die Aktion ging von einer Gruppe Lehrkräfte des Hofer Schiller-Gymnasiums aus. Dort finden seit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine wöchentlich Friedensgebete und Aktionen für den Frieden statt. Lehrerin Andrea Bischof sagte dem BR, 15 Schulen aus Hof und die Hochschule würden sich an der Menschenkette beteiligen. Sie rechnet mit maximal 3.000 Teilnehmern und betont, auch Bürgerinnen und Bürger aus Hof könnten sich einreihen. "Wir schaffen es einmal durch die verkehrsberuhigte Innenstadt", hofft die Geschichts- und Sozialkundelehrerin. Das würde einer Strecke von rund 1,5 Kilometern entsprechen.

Menschenkette auch um die Schulen im Landkreis Hof

Auch mehrere Schulen in Gemeinden des Landkreises machen mit. Diese Schülerinnen und Schüler bilden allerdings rund um ihre Schulgebäude eigene Menschenketten.