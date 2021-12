Hof: Leiche in abgebrannter Gartenlaube gefunden

Der erste Weihnachtsfeiertag sorgte in Hof für einen Großeinsatz von Rettungsdienstes, Polizei und Feuerwehr. Zeugen hatten gegen 19.20 Uhr das Feuer in der Gartenhütte im Hofer Stadtteil Neuhof bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Leiche in Hof nach Löscheinsatz gefunden

Die Einsatzkräfte hätten den Brand demnach schnell unter Kontrolle bekommen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern können. Nach dem Löscheinsatz sind Einsatzkräfte beim Betreten der fast komplett ausgebrannten Hütte auf den Leichnam des 57-jährigen Mannes aus Hof gestoßen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache und zur Ursache des Brandes aufgenommen. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand am Samstagabend geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kripo in Hof zu melden.