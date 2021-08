Hof: Kostenloser Eintritt in verschiedene Museen

Am heutigen Sonntag bieten gleich mehrere Museen in der Region Hof einen Besuch bei freiem Eintritt: Das Hofer Stadtmuseum und das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale, das erste deutsche Comicmuseum. Es feiert am Sonntag seinen sechsten Geburtstag.

Freier Eintritt zum Comic-Museumsgeburtstag

Seit der Eröffnung am 1. August 2015 sind nach Angaben von Museumsleiterin Alexandra Hentschel rund 80.000 Gäste aus der ganzen Welt in der oberfränkischen Kleinstadt in die Welt von Donald Duck, Micky Maus und anderer Comicfiguren eingetaucht. Zum Museumsgeburtstag können die Besucher am Sonntag bei freiem Eintritt nicht nur die Dauerausstellung erleben, sondern auch die beiden Sonderausstellungen über die besten deutschen Comics sowie "Jesuran – eine jüdische Familiengeschichte."

Kostenlos ins Hofer Stadtmuseum

Auch im Hofer Stadtmuseum ist der Eintritt am 1. August frei. Dieses Angebot wird durch die Unterstützung der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung Hof immer am ersten Sonntag des Monats ermöglicht. Dazu gehört auch eine kostenlose Führung durch die neue Filmtage-Ausstellung um 14 Uhr. Auch die Sonderausstellung "Mit oder ohne Sempft? – 150 Jahre Hofer Wärschtlamo" ist zu sehen.