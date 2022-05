Hof: Kostenlose Mehrwegbecher in den Eisdielen

In der Hofer Fußgängerzone werden die Mülleimer täglich mehrfach geleert. Trotzdem quellen sie manchmal über, erzählen Mitarbeiter der Stadtreinigung. Der Abfall in den Mülleimern ist nur ein kleiner Teil von täglich 770 Tonnen Verpackungsmüll, die in Deutschland durch Take-Away-Verpackungen entstehen.

Kampagne des Abfallzweckverbands für weniger Müll

Der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof rührt im Rahmen seiner Kampagne #wenigermuellimhoferland die Werbetrommel für ein Mehrwegsystem, dem sich jetzt auch drei Eisdielen angeschlossen haben. "Das Ausschlaggebende war, dass es für uns als Betrieb kaum Aufwand war, und dass es die Kunden nichts kostet", sagt Melanie Marsango vom Eiscafé Rialto in Hof.

Der Mehrwegbecher kostet kein Pfand

Die Kundinnen und Kunden müssen kein Pfand bezahlen und auch keinen Becher mitbringen, sondern lediglich die App des Anbieters Vytal heruntergeladen haben. Sie bekommen dann jeweils einen frisch gespülten Mehrwegbecher in der passenden Größe – egal ob für einen Milchshake oder ein Spagetti-Eis.

Zurückgeben kann man die Becher deutschlandweit

Innerhalb von 14 Tagen muss der Becher dann zurückgegeben werden, damit er wieder in Umlauf kommen kann. Damit will der Anbieter verhindern, dass die Becher gehortet werden. Bei Nichtrückgabe wird eine Strafgebühr fällig. Die App erinnert aber vorher noch einmal daran. Und: Die Rückgabe ist an allen Stellen möglich, an denen das deutschlandweit verbreitete Vytal-Mehrwegsystem akzeptiert wird.

Metzgereien haben das Mehrwegsystem schon länger

In Stadt und Landkreis Hof haben eine Reihe von Metzgereien schon länger Erfahrung damit. Maximilian Rädlein von der Metzgerei Max ist sehr zufrieden. Man wolle den Kunden die Möglichkeit bieten, Abfall zu vermeiden, andererseits sehe es das Veterinäramt nicht gerne, wenn mitgebrachte Behälter befüllt werden. Die Mehrwegbecher eigneten sich sowohl für warme Speisen als auch für Wurstsalat oder Aufschnitt.

Die Händler kommt es nicht teurer als Einweg

Die Händler müssen anfangs für die Teilnahme an dem Pfandsystem eine niedrige dreistellige Euro-Summe bezahlen, und danach einen Centbetrag für jeden Ausleihvorgang. "Das kommt uns in der Summe nicht teurer als die herkömmlichen Einwegverpackungen", sagt Rädlein.

Oberbürgermeisterin: "Mehrweg braucht langen Atem"

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) betont: "Um so ein Pfandsystem zu etablieren braucht es einen langen Atem." Es sei kein Selbstläufer, aber dank der Unterstützung durch den Abfallzweckverband beginne es sich jetzt schneller zu verbreiten.