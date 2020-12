Kinderpflegerin in Hof wegen Misshandlung verurteilt

Im Berufungsprozess um Zwangsfütterungen an einer Hofer Kinderkrippe hat das Landgericht Hof die angeklagte Kinderpflegerin zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss die 45-Jährige nach Angaben eines Gerichtssprechers 3.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Die Jugendschutzkammer sah die Misshandlung von Schutzbefohlenen in 29 Fällen als erwiesen an. Die erste Instanz war noch von nur fünf Fällen ausgegangen.

Die Kammer blieb unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zweieinhalb Jahre ohne Bewährung und ein Berufsverbot beantragt hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Damit wurde das Urteil aus erster Instanz deutlich verschärft – damals lautete es auf 13 Monate mit Bewährung.

Kinder wurden zum Essen gezwungen

Die Vorgänge in der katholischen Kinderkrippe aus den Jahren 2015 bis 2018 hatten in der Hofer Öffentlichkeit für Empörung gesorgt. Kinder im Alter von elf Monaten bis zwei Jahren wurden von der Kinderpflegerin zum Essen gezwungen. Dabei soll die Frau die Münder der Kinder gewaltsam geöffnet und dann zugehalten haben, um die Kinder zum Schlucken zu zwingen. Außerdem bekamen die Kleinkinder den Kopf ins Genick gedrückt und wurden heftig beschimpft.

Ans Licht kam das Ganze damals durch eine neue Erzieherin, die Alarm geschlagen hatte. Die katholische Gesamtkirchengemeinde hatte sich daraufhin von der Kinderpflegerin getrennt, aber keine Anzeige erstattet. Die kam dann von der Fachaufsicht der Stadt Hof.