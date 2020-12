Hof: Keine Angst vor Einkaufstouristen aus Sachsen

Weil die Coronawerte in Sachsen noch höher liegen als in Bayern, muss der Großteil der Einzelhandelsgeschäfte auf Anordnung der dortigen Staatsregierung ab Montag schließen. In Hof wird jetzt darüber spekuliert, ob Besucher aus Sachsen ab kommender Woche ihre Weihnachtseinkäufe im nahen Hof erledigen könnten – ähnlich wie am Buß- und Bettag, der in Sachsen, anders als in Bayern, ein Feiertag ist.

Hofer Einzelhandel hofft auf Einkäufer aus Sachsen

Der Hofer Kreisvorsitzende des Bayerischen Einzelhandelsverbands, Lutz Pfersdorf, hofft darauf: "Wenn das so eintreffen würde, wäre es wunderbar", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. "Die Situation der Kollegen in Sachsen tut uns sehr leid, aber das wäre sehr positiv für Hof!"

Fußgängerzone in Hof: Keine Schlangen vor Geschäften

Die Kundenfrequenz in der Hofer Fußgängerzone ist auch jetzt in der Adventszeit niedrig. Es gibt praktisch keine Schlangen vor Geschäften. "Hier in Hof braucht keiner Angst haben, dass er sich in der Fußgängerzone oder in Läden anstecken könnte", beteuert Pfersdorf. Die Hotspots lägen eher in Altenheimen, Ansteckung finde im privaten Umfeld statt.

Coronaregeln in Sachsen verbieten weite Einkaufstouren

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) rechnet allerdings ohnehin nicht mit einer großen Welle von Einkaufstouristen aus Sachsen: "Ich kann mir schwer vorstellen, dass man aus einem Lockdown heraus zum Einkaufstourist wird. Zum Beispiel für den Vogtlandkreis gilt aktuell eine Regelung, wonach Vogtländer ihre Wohnung nicht ohne triftigen Grund verlassen dürfen", so Döhla. Die ab Montag in Sachsen geltenden Regeln sehen überdies vor, dass Einkaufsfahrten generell nur noch in einem 15-Kilometer-Radius von der Wohnstätte gestattet sind.

Inzidenzwert in Sachsen niedriger als in Hof

Der Corona-Inzidenzwert liegt im sächsischen Nachbarlandkreis von Hof derzeit überdies deutlich niedriger als in der oberfränkischen Stadt. Hof meldet eine Inzidenz von 410, der Vogtlandkreis dagegen nur 220. Oberbürgermeisterin Döhla appelliert an die Vernunft der Nachbarn aus Sachsen: "Wenn Sie Hof besuchen, halten Sie bitte alle Hygieneregeln ein. Kommen Sie nur für dringende Erledigungen und halten Sie den Aufenthalt kurz."

Schöließungend er Geschäfte sind nicht geplant

Die Schließung der Hofer Geschäfte ist laut Döhla zunächst nicht geplant, obwohl der Corona-Inzidenzwerts jetzt über 400 gestiegen ist. "Die derzeitige bayerische Regelung sieht Geschäftsschließungen nicht vor", so Döhla. Man habe das in Hof lokal auch bislang nicht in Betracht gezogen, da die Situation im Einzelhandel ohnehin äußerst ruhig sei.