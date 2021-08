Hof: Industriegebäude in Vollbrand geraten

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag ein Industriegebäude in Hof in Vollbrand geraten. Nach Angaben der Polizei sei bei dem Vorfall im Osten Hofs im Ortsteil Jägersruh niemand verletzt worden. Das Feuer ist allerdings noch nicht unter Kontrolle.

Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Aufgrund der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei alle Anwohner, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen derzeit ein übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser zu verhindern. Auch die Kriminalpolizei ist vor Ort. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.