Hof in Haarbach niedergebrannt - 800.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf einem Vierseitshof in Haarbach im Landkreis Passau am vergangenen Freitag ist ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden. Das hat am Montag die Polizei mitgeteilt.

Brandursache immer noch unklar

Das Feuer brach in einem Nebengebäude des landwirtschaftlichen Anwesens aus. Was den Brand ausgelöst hat ist immer noch unklar. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades könne eine Brandursache noch nicht abschließend festgestellt werden, so ein Sprecher. Die Polizei geht jedoch von einem technischen Defekt aus. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Passau führt die weiteren Ermittlungen.

Nachdem das Feuer am vergangenen Freitag ausgebrochen war, griff es auf die restlichen Gebäude - unter anderem auch auf das Wohnhaus - über und zerstörte diese komplett. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Hofbesitzer leicht verletzt

Der Hof war ein historisches Gebäude, das in den vergangenen Jahren saniert wurde. Der Hofbesitzer wurde leicht verletzt, als er seine 50 Masthühner aus dem brennenden Stall retten wollte – er schaffte es, alle Tiere unversehrt in Sicherheit zu bringen.