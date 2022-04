Hof: Hund beißt dreijähriges Mädchen ins Gesicht

Die Polizei in Hof sucht nach dem Halter eines Hundes. Wie die Polizei mitteilte, habe das Tier einem drei Jahre alten Kind am vergangenen Samstagnachmittag in das Gesicht gebissen.

Drei Jahre altes Mädchen nach Hundeangriff im Gesicht verletzt

Demnach war die Dreijährige mit ihrem Vater auf einem Fußweg nahe der Oberkotzauer Straße unterwegs, als der freilaufende Hund angriff. Das Tier habe das Kind an Wange, Lippe und Nase verletzt, bevor es dem Vater gelungen sei, es zu verscheuchen. Das Mädchen musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Polizei sucht nach Halter des schwarzen Hundes

Ermittler der Polizei suchen nun nach dem Halter des etwa 75 Zentimeter großen Mischlings mit langem schwarzen Fell. Der Hund habe kein Halsband getragen. Hinweise zu dem Tier oder dem Halter nimmt die Polizei in Hof unter der Rufnummer 09281/7040 entgegen.