"Hof-haltig": Herbstmarkt unter dem Motto der Nachhaltigkeit

Der Hofer Herbstmarkt steht erstmals unter dem Motto "Nachhaltigkeit". Für das Aktionswochenende Ende September unter dem Titel "Hof-haltig" sucht das Stadtmarketing Hof jetzt noch Akteure, das können professionelle Händler, aber auch Vereine oder Organisationen sein.

"Hof-haltig": Herbstmarkt soll nachhaltig sein

In der Region Hof gebe es bereits zahlreiche Ideen für regional produzierte Lebensmittel oder Textilien, nachhaltige Mobilität oder Verwertung von Produkten wie Möbeln, so Julia Gesierich vom Stadtmarketing-Verein. Diese vielfältigen Ansätze sollen am 24. und 25. September beim Hofer Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag gebündelt werden. Bis 2. September können sich Akteure für "Hof-haltig" noch bewerben (Tel. 09281-815-7101 und info@stadtmarketing-hof.de).

Produkte müssen nachhaltig oder regional sein

Gemeinnützige Organisationen sind von der Standgebühr für den Nachhaltigkeitsmarkt befreit. Beim Verkauf von Produkten ist Voraussetzung, dass diese nachweisbar nachhaltig oder regional produziert wurden, so Gesierich. Das Stadtmarketing plant für das neue Konzept des traditionellen Hofer Herbstmarkts neben Verkaufs- und Infoständen auch Mitmachaktionen, Filme und Vorträge.