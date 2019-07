Hof geht gegen Graffiti-Sprayer vor

Vor allem an Brücken, Trafostationen und Hauswänden machen sich die Graffiti-Sprayer zu schaffen. Gerade in den vergangenen Wochen seien im Stadtgebiet vermehrt sogenannte Tags, Signaturkürzel der Sprayer, an Wände gesprüht worden, wie es aus dem Rathaus heißt.

Oberbürgermeister bittet um Aufmerksamkeit

Die Schmierereien zerstören Eigentum und seien somit eine kriminelle Handlung, so Oberbürgermeister Harald Fichtner. Er bittet in einer offiziellen Mitteilung aus dem Rathaus vor allem Bürger, die nachts oder in den frühen Morgenstunden unterwegs sind, wachsam zu sein.

1.000 Euro bei überführtem Sprayer

Schon bei einem Verdacht sollen aufmerksame Bürger die Polizei rufen (Telefonnummer 09281/7040). Wenn die Polizei die Täter ermitteln kann, gibt es eine Prämie von 1.000 Euro.