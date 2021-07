Hof gedenkt dem getöteten Busfahrer aus Polen

Ein Akt der Zivilcourage kostete ihn das Leben, nun ist für den in Hof getöteten Busfahrer ein öffentlicher Gedenkgottesdienst geplant: An der Veranstaltung am kommenden Sonntag um 12.15 Uhr können in der katholischen Kirche St. Konrad in Hof bis zu 110 Besucher teilnehmen, sagte Pfarrer Michal Osak im Gespräch mit dem BR.

Gedenkgottesdienst in Hof soll deutsch-polnische Beziehung stärken

Für die Andacht haben sich neben Familienangehörigen des Busfahrers auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und der polnische Vize-Generalkonsul Marcin Krol angekündigt. Der Gottesdienst soll das Miteinander der deutsch-polnischen Beziehung stärken, so Osak. "Trotz der tragischen Situation wollen wir eine positive Botschaft vermitteln."

Im Rahmen des zweisprachigen Gottesdienstes werde es auch einen Spendenaufruf zugunsten der Familienangehörigen des Busfahrers geben. Die Idee für den Gottesdienst stamme von Krol, der am Tag nach dem Vorfall aus München angereist war, um einen Blumenkranz im Gedenken an den Busfahrer niederzulegen.

Polizei nimmt 43-jährigen Verdächtigen fest

Der 63 Jahre alte Busfahrer war in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags ums Leben gekommen. Der Fahrer eines polnischen Fernbus-Unternehmens wurde bei einem Zwischenstopp in Hof niedergestochen worden. Ein 43-Jähriger sitzt seitdem in Untersuchungshaft.