Hof: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

In Hof ist eine Fliegerbombe entschärft worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten rund 60 evakuierte Bewohner in ihre Häuser zurückkehren. Die 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Nachmittag auf dem Gelände eines geplanten Neubaugebietes entdeckt worden.

Einflugschneise für Kriegsflugzeuge

Mitarbeiter einer Baufirma hatten das Gelände am Bismarckturm untersucht. Es war bekannt, dass sich über dem Neubaugebiet während des Zweiten Weltkrieges die Einflugschneise für Kriegsflugzeuge befand. Erfolgreich entschärft wurde die Bombe von einem Sprengkommando aus Nürnberg.