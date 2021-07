Hof feiert Straßenumbenennung nach Holocaust-Überlebendem

Mit einem Festakt hat die Stadt Hof heute die Umbenennung einer Straße nach einem Überlebenden des Holocaust gefeiert. Bis zum 1. Januar 2021 hieß die Straße in der Nähe des Jüdischen Friedhofs "Hohe Straße". Nun heißt sie Wolf-Weil-Straße.

Hof: AfD stimmt gegen Straßenumbenennung

Der Festakt mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) fand im Rahmen der Festwochen zu den Feierlichkeiten rund um das Jubiläum 1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland statt. Die Umbenennung der Straße war im Oktober 2020 vom Hofer Stadtrat beschlossen worden. Zwei Stadträte von der AfD hatten dagegen gestimmt.

Wolf-Weil-Straße erinnert an Holocaustüberlebenden

Wolf Weil war mehr als 40 Jahre lang Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Hof. Der 1912 in Krakau geborene Weil hat den Holocaust mithilfe des Unternehmers Oskar Schindler überlebt, der 2008 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Schindler ist bekannt geworden durch den Film "Schindlers Liste". Au dieser Liste standen die Namen von mehr als 1.000 Juden, die Schindler in seiner Fabrik beschäftigte, um sie vor der Ermordung im Konzentrationslager Ausschwitz zu retten. Nach Hof kam Weil im Jahr 1945 zufällig. Unter anderem kümmerte er sich nach Kriegsende darum, dass mehr als 100 ermordete NS-Opfer in Hof bestattet wurden. Sie waren auf den Todesmärschen aus verschiedenen Konzentrationslagern durch die Region Hof bei Kriegsende umgekommen und in den Wäldern verscharrt worden.

Weil erhielt unter anderem das Bundesverdienstkreuz

1988 starb Weil. Er wurde für sein Wirken mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Bayerischen Verdienstorden und der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Hof. Die Straßen-Umbenennung hatten der Linken-Stadtrat Thomas Etzel und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) angeregt.