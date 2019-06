Hof feiert den Schlappentag

Gute Schützen dürfen kostenlos parken

Bis heute zieht am Schlappentag immer eine große Schar von Schützen und Handwerker durch die Stadt zum historischen Schießhäuschen. Angeführt wird der große Festumzug ab 10.00 Uhr vom Rathaus vom neuen Schlappenkönig oder der neuen Schlappenkönigin: Wer am Sonntag am Schießstand am treffsichersten war, darf ein Jahr lang kostenlos in Hof parken. Außerdem darf der beste Schütze dann bei der Ankunft am Schießhäuschen auch den ersten Schluck Schlappenbier genießen. Das mildwürzige Starkbier darf traditionsgemäß immer erst am Schlappentag ausgeschenkt werden.