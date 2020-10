Hof: Erneut Bombe im Neubaugebiet Rosenbühl entschärft

Erst vor gut einer Woche hatte die Stadt Hof wegen dem Fund von drei Fliegerbomben den Katastrophenfall ausrufen müssen – nun musste der Kampfmittelräumdienst erneut im Neubaugebiet Rosenbühl anrücken. Bauarbeiter hatten bei Rodungsarbeiten einen weiteren Blindgänger gefunden.

Weniger Gebäude im Gefahrenbereich als bei letztem Bombenfund

Anders als bei der vergangenen Entschärfungs-Aktion sei der Radius diesmal allerdings vergleichsweise klein, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. 20 bis 25 Gebäude lagen im Gefahrenbereich, darunter das Schulzentrum mit dem Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium und der Johann-Georg-August-Wirth Realschule. Die Schülerinnen und Schüler wurden umgehend in Sicherheit gebracht, Anwohner wurden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen.

Entschärfung verlief ohne Komplikationen

Der Zünder des Blindgängers war nach Angaben des Räumkommandos gut zugänglich, deshalb verlief die Entschärfung ohne Komplikationen. Kurz nach Mittag meldete die Polizei, dass die Bombe erfolgreich unschädlich gemacht werden konnte. Die Evakuierung wurde aufgehoben.

Ehemalige Einflugschneise der alliierten Bomberpiloten

Dass im Neubaugebiet Rosenbühl immer wieder Blindgänger gefunden werden, liegt daran, dass das Viertel in der ehemaligen Einflugschneise der alliierten Bomberpiloten liegt. Der erste Blindgänger war im Juni 2020 in Rosenbühl entdeckt worden, danach kam es wiederholt zu Bombenfunden in dem Viertel.