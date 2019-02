Hof: Einziger Bundeswehr-Standort in Oberfranken gesichert

In Hof ist die Zukunft des einzigen Bundeswehr-Standorts in Oberfranken gesichert. Das betonte der Standortälteste, Oberst Norbert Reineke, beim Jahresempfang gestern in Hof. Geplant sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Außerdem wird in der Oberfranken-Kaserne ein neues Labor für die "Zentrale Untersuchungsstelle der Bundeswehr für technische Aufklärung" entstehen. Kostenpunkt: rund 30 Millionen Euro.

Bundeswehr Hof sorgt für Sicherheit von Soldaten

In dieser deutschlandweit einzigartigen Einheit arbeiten etwa 200 hochqualifizierte Wissenschaftler und Techniker. Diese Bundeswehr-Spezialisten entwickeln und testen Geräte und Methoden zur Nachrichtengewinnung. Das Ziel: Krisenherde frühzeitig erkennen. Damit sorgen sie von Hof aus auch für mehr Sicherheit bei den Auslandseinsätzen deutscher Soldaten.

Neues Laborgebäude ist voraussichtlich 2021 fertig

Das neue Labor- und Bürogebäude mit einer Fläche von 2.300 Quadratmetern soll in etwa drei Jahren fertig sein. Es wird dann das alte Labor ersetzen, das die US-Armee in den 1960er-Jahren am Hofer Stadtrand errichtet hatte, um den Ostblock zu überwachen. Dieses Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Nach dem Abzug der US-Armee im Jahr 1971 hatten deutsche Soldaten die Kasernen in Hof übernommen.

Am Bundeswehr-Standort in Hof arbeiten insgesamt 550 Menschen. Vor Ort bereiten sich Soldatinnen und Soldaten aus ganz Deutschland in unterschiedlichen Berufen auf ihre Gesellen- und Meisterprüfungen vor.