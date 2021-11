Hof: Dekan Günter Saalfrank nimmt Abschied von St. Michaelis

Mit entschlossenen Schritten geht Dekan Günter Saalfrank aus seinem Büro im ersten Stock über die Treppe nach unten zu den Müllcontainern. Auf dem Arm alte Aktenordner, die – nach kurzem Innehalten – mit Schwung in der Tonne landen. "Das ist im wahrsten Sinne des Wortes entlastend", sagt der Dekan schmunzelnd und auch ein wenig wehmütig.

Abschiedsgottesdienst wird per Livestream übertragen

Nach 17 Jahren verlässt Günter Saalfrank das größte evangelische Gotteshaus Oberfrankens – die St. Michaeliskirche in Hof. Denn nun ist es Zeit für den Ruhestand. Am Sonntag gibt es um 14.00 Uhr einen Abschiedsgottesdienst für ihn in der St. Michaeliskirche in Hof, der per Livestream übertragen wird.

"Ich war gerne Dekan in Hof und habe versucht, es mit Engagement zu tun. Jetzt ist es an der Zeit loszulassen, abzugeben. Ich bin gespannt auf das, was Gott noch mit mir vorhat." Günter Saalfrank, Dekan in Hof

Mit dem Ruhestand kommt für Saalfrank auch die Zeit, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Er erinnert sich an viele besondere Momente. Beispielsweise Fernsehgottesdienste: Ein Millionenpublikum hatte 2006 die Osternacht aus Hof mitverfolgt. Oder die Taufen der iranischen Christen in seiner Kirche.

Erfolgreich gegen Abschiebung von Flüchtling eingesetzt

Auch medial sorgte seine Gemeinde immer wieder für Aufsehen. Im vergangenen Jahr sollte Naser R., Flüchtling und Kirchenvorstand in Hof, abgeschoben werden. Die Gemeinde hielt zusammen, setzte alles in Bewegung, damit er bleiben konnte. "Er wäre der erste evangelische Kirchenvorsteher gewesen, der abgeschoben worden wäre", so Saalfrank.

Im Kampf gegen Rechtextremismus zeigte Dekan Saalfrank Flagge

Im Kampf gegen Rechtextremismus hat Dekan Saalfrank immer Flagge gezeigt. Besonders gern erinnert er sich auch eine Aktion aus dem Mai 2012. Einige tausend Menschen unterschiedlicher politischer Gruppierungen seien damals durch Hof gezogen. "Das war ein ganz wichtiges Signal, wir lassen uns nicht von dem bedrängen, sondern setzen dem etwas als Demokraten entgegen und zeigen – Hof ist bunt", erinnert sich der Dekan.

Projektstelle für Präventionsarbeit in Hof mitgegründet

Im Rahmen einer bayernweit einmaligen Aktion gelang es unter seinem Mitwirken, dass Politik und evangelische Gemeinde an einem Strang zogen. Die politischen Gemeinden Regnitzlosau und der Landkreis Hof haben gemeinsam mit der evangelischen Kirche eine Präventionsstelle gegründet. Das Ziel: Präventionsarbeit vor allem im Kinder-und Jugendbereich. "Das ist ganz wichtig immer wieder gerade in Jugendgruppen und Schulklassen schon zu sensibilisieren", so Saalfrank.

Erste Amtshandlung war die Renovierung von 4.000 Orgelpfeifen

Beim Gang durch die St. Michaeliskirche hält Dekan Saalfrank immer wieder inne. Er lässt mit leichter Wehmut seinen Blick schweifen. Als dann auch noch die Orgel zu hören ist, schließt er seine Augen. "Sie gilt als eine der klangschönsten Bayerns. Es ist einfach ein Genuss ihr zuzuhören. Das werde ich vermissen." Die aufwendige Renovierung der 4.000 Orgelpfeifen war übrigens eine seiner ersten Amtshandlungen vor 17 Jahren. Für den Dekan heißt es jetzt Abschied nehmen. Er wird mit seiner Frau nach Bayreuth ziehen. Nach Hof in die St. Michaeliskirche will er aber immer wieder zurückkommen.