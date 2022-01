Hof: Defekte Luftfilter an Gymnasium geliefert

In Hof sind nicht vollständig einsetzbare Luftfilter an das Schiller-Gymnasium geliefert worden. Die defekten Geräte sollen von einer Firma mit Sitz in der Schweiz stammen und offenbar an mehrere deutsche Städte ausgeliefert worden sein, wie die Stadt Hof am Montag mitteilte.

Luftfilter: Funktionsstörungen und weitere Mängel festgestellt

Eingetroffen sind die Geräte demnach vergangenen Dienstag. Dabei seien Funktionsstörungen des Displays sowie der dazugehörigen Timer-Funktion festgestellt worden. Technische Mitarbeiter der Stadt Hof hätten zudem weitere Mängel gefunden. Es besteht der Verdacht, dass Fehler in der Gerätesoftware bestehen, so die Stadt Hof. Dies mache es unmöglich, die Leistung der Geräte zu testen.

Stadt Hof setzt Hersteller Frist

Die Stadt könne somit nicht garantieren, ob bestehende Lockerungen der Quarantäneregelungen an Schulen mit Luftfiltern bestehen bleiben könnten. In Folge hat die Stadt Hof dem Hersteller nun eine Frist gesetzt, die gelieferten Geräte zu ersetzen oder nachzurüsten. Externe TÜV-Gutachter sollen zudem die gelieferten Geräte genau überprüfen. Zeitnah soll nun ein vollständiger Schadensbericht erstellt werden.

Funktionen müssen Ausschreibung und Lieferung entsprechen

"Wir haben momentan Zweifel an der vollständigen Funktionsfähigkeit der Geräte, aber noch keine Gewissheit. Wir gehen dem umgehend nach", erklärt die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Zu einer europaweiten Ausschreibung sei die Stadt Hof durch die Vergabevorschriften verpflichtet gewesen. Die Entscheidung sei dann nach einer Bewertungsmatrix gefallen.

Die technischen Angaben laut Datenblatt über die zugesicherte Funktionstüchtigkeit müssten denen der Ausschreibung und Lieferung entsprechen, so Klaus Wulf, Unternehmensbereichsleiter Schulen, Jugend, Soziales, Sport. Die Geräte könnten offenbar gefahrlos betrieben werden, hätten aber nicht die volle, vereinbarte Leistung.