Hof: Corona-Inzidenz über 300 - Ausgangssperre schon ab Dienstag

Der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner für Hof ist am Sonntag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts auf 307,7 gestiegen. Wegen des erneuten Überschreitens der 300er-Marke sah sich die Hofer Koordinierungsgruppe Corona-Pandemie zu weiteren Maßnahmen gezwungen.

Oberbürgermeisterin: "Nicht auf bayernweite Maßnahmen warten"

"Wir können nicht auf die bayernweiten Maßnahmen warten", sagte die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. Die Stadt verhängt nun eine nächtliche Ausgangssperre - voraussichtlich schon ab Dienstag. Diese soll jeweils von 21 bis 5 Uhr gelten. Das Verlassen der Wohnung ist dann nur noch aus wenigen triftigen Gründen möglich. Die Regierung von Oberfranken muss die Maßnahme laut Döhla am Montag noch gutheißen, dann könne sie wohl ab Dienstag in Kraft treten. Ein Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt und Wechselunterricht ab der 8. Klasse gelten in Hof bereits.

Infektionen auch durch Feiern und Besuche vermutet

Der Anstieg der Zahlen in Hof ist maßgeblich auf einen Ausbruch im Seniorenhaus Rosenbühl mit insgesamt 26 Fällen zurückzuführen. Döhla hält trotzdem eine Ausgangsbeschränkung für zielführend, denn es gebe Infektionen nicht nur in Seniorenheimen: "Wir haben ein breit gestreutes Infektionsgeschehen, es betrifft auch unterschiedlichste Altersgruppen. Ich habe schon die Vermutung, dass viele Infektionen auch von privaten Kontakten, Feiern oder abendlichen Besuchen stammen, und dann ist so eine Ausgangsbeschränkung schon eine Maßnahme."

Kritik an der bayernweiten Ausgangssperre

Damit widerspricht die Hofer SPD-Oberbürgermeisterin ausdrücklich der Landtags-SPD. Deren gesundheitspolitische Sprecherin Ruth Waldmann hatte die bayernweit angekündigte Ausgangssperre scharf kritisiert: "Das ist eine sehr starke Freiheitseinschränkung und bringt nichts. Die Straßen sind abends durch den Teil-Lockdown sowieso leer, es sind höchstens einzelne Spaziergänger, beispielsweise mit Hund, unterwegs. Es geht hier nicht um den Preis für die krassesten Maßnahmen, sondern man muss sehr gut begründen können, wenn man die Menschen mehr oder weniger zuhause einsperrt", so die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Landtags.

Döhla widerspricht auf BR-Nachfrage: "Ich sehe das anders, weil die Ausgangsbeschränkungen auch im Frühjahr viel gebracht haben."