Hof: Broschüre informiert über Schulpflicht in neun Sprachen

Die Broschüre soll über die Schulen, Kindergärten und Jugendämter sowie ehrenamtliche Betreuer gezielt an Eltern herausgegeben werden, betont Bärbel Uschold, die Integrationslotsin der Diakonie Hochfranken und der Stadt Hof.

Jede Woche fehlen Kinder im Unterricht

In Stadt und Landkreis Hof gebe es pro Woche zehn bis 15 Fälle, in denen Kinder nicht regelmäßig in den Unterricht kommen. Meist handelt es sich aber nicht um notorische Schulschwänzer. Vielmehr fehle den Eltern oder auch Berufsschülern oft das Wissen, dass sie die Schule auch im Krankheitsfall der Kinder sofort informieren müssen.

Konsequenz: Geldbußen

In der kleinen Broschüre geht es auch um Konsequenzen. So droht dem eine Geldbuße, der häufig unentschuldigt im Unterricht fehlt. Es gebe bereits Broschüren des Kultusministeriums zum Thema Schulpflicht, doch nicht so kompakt wie nun in Hof und zuvor im Landkreis Wunsiedel, betont die Hofer Integrationslotsin Bärbel Uschold.

Broschüre in neun Sprachen

Der Flyer bietet die Übersicht über die wichtigsten Themen und Fragen rund ums Thema Schulpflicht in insgesamt neun Sprachen: Deutsch, Englisch, Kurdisch, Russisch, Persisch, Arabisch, Tigrinisch, Tschechisch und Rumänisch.