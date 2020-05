Hof bekommt erstes Drive-In Autokino

Die Stadt Hof bekommt ein Autokino. Ab Juni sollen auf dem Volksfestplatz der Hofer Freiheitshalle Filmhits, Filmklassiker und ein alternatives Kinoprogramm auf der 14 Mal sechs Meter großen Leinwand laufen, sofern alle Vorbereitungen weiterhin nach Plan verlaufen. Das hat der Veranstalter, das Hofer Central-Kino in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

"Die Menschen freuen sich nach so langer Abstinenz auf ein Gemeinschaftserlebnis. Hinzu kommt der aktuelle Retro-Trend." Stefan Schmalfuß, Hofer Central-Kino

Rund 150 Autos sollen mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter auf dem Gelände parken können. Der Ton soll per Funk über das Autoradio empfangen werden.

Lokales Gemeinschaftsprojekt

Das bislang einmalige Drive-In Autokino im Landkreis sei nur möglich, weil regionale Unternehmen und Institutionen, wie das Central-Kino, der Lokalsender extra-radio oder auch die Freiheitshalle an einem Strang ziehen würden. Zu den bisher geplanten Filme gehören beispielsweise "Der König der Löwen", "Joker", "A Star is Born" oder "Jumanji: The next Level“. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Hofer Kinos.