Hof: Bagger räumen demnächst Brachfläche für neues Quartier frei

Nach fünf Jahren Stillstand kommt langsam Bewegung in die Entwicklung der großen Brachflächen mitten in der Hofer Innenstadt. In Kürze sollen die Bagger mit der Beseitigung der rund 4.000 Kubikmeter großen Erd- und Schutthaufen beginnen. Darüber informierte der neue Investor am Montag die Stadträte.

Wohn- und Geschäftsviertel mitten in Hof geplant

Auf dem sogenannten "Strauß-Areal" ist ein neues kleines Wohn-und Geschäftsviertel geplant, das "Schiller-Quartier". Bis zum Jahresende soll die rund 10.000 Quadratmeter große Fläche, auf der ursprünglich mal das Einkaufszentrum "Hof-Galerie" vorgesehen war, freigeräumt sein.

Vorübergehend entstehen 200 Parkplätze mitten in der Stadt

Als Zwischenlösung während der Planungs- und Genehmigungsphase soll noch im Herbst ein Parkplatz für rund 200 Fahrzeuge angelegt werden, teilten einer der Investoren, der Arzt Ulrich Longerich aus München, und Projektentwickler Werner Weisenbach mit. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hofft, dass im Laufe des Jahres 2023 der erste Spatenstich für das künftige "Schiller-Quartier" gesetzt werden könnte.

Nues Quartier mit Arztpraxen, Wohnungen und Cafés

Im ersten Bauabschnitt soll ein Pflegeheim und Möglichkeiten für betreutes Wohnen entstehen, dafür laufen bereits Verhandlungen mit möglichen Betreibern, erklärte Longerich. In weiteren Bauabschnitten ist eine Gesamt-Investition von rund 80 Millionen Euro geplant. So sollen im Laufe der kommenden Jahren auf dem Gelände mitten in der Stadt ein Hochhaus für Praxen von Ärzten, Physiotherapeuten sowie Gebäude für Wohnungen, Cafés und Einzelhandel entstehen. Dabei sollen die Anwohner und die Öffentlichkeit eingebunden werden, betonte Investor Longerich.

In den nächsten Wochen werde unter www.hof-schillerquartier.de eine eigene Homepage mit Chatfunktion freigeschaltet. Vorläufig kann man sich über die Homepage des Projektentwicklers LT Generalplanung und Bau GmbH über die bisherige Planung für das neue "Schiller-Quartier" informieren.