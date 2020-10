Hof: Am Wochenende fahren die Busse wieder fast normal

Am kommenden Wochenende gilt in Hof wieder der normale Fahrplan der HofBus GmbH. Die Linien 1 bis 12 werden das Stadtgebiet wieder regulär bedienen, heißt es in einer Mitteilung der HofBus GmbH. Auch die Anruf-Linienbusse fahren wieder uneingeschränkt. Lediglich die Spätverkehrslinien 13, 14, 15, 16 und 17 entfallen an beiden Tagen. Die Sonntagsfahrt der Spätverkehrslinie 18 bleibt bestehen.

27 Mitarbeiter in Quarantäne schränken Busverkehr ein

Weil vier Busfahrer und ein Werkstattmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, war es in den vergangenen Wochen zu erheblichen Problemen beim Hofer Stadtbusverkehr gekommen. Nachdem die Infizierten Kontakt zu weiteren Kollegen hatten, mussten sich 20 Fahrer und zwei weitere Mitarbeiter der Werkstatt in häusliche Quarantäne begeben. Mit nur 15 Busfahrern hatte die HofBus GmbH den Betrieb zuletzt nicht vollständig aufrecht erhalten können.